Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại cả gia đình em trai khiến 4 người tử vong

Trước đó, khoảng 7h15 hôm nay (1/9), do mâu thuẫn đất đai, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại cụm 2, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) vác dao truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở sát nhà ông Đông).

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1971), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do cháu My bị chém vào vùng thái dương trái, cánh tay phải nát hết, cánh tay trái cũng bị chém trọng thương nên khi được chuyển lên bệnh viện Việt Đức đã trong tình trạng rất nguy kịch. Dù các y bác sỹ đã tận tình cứu chữa, song do vết thương quá nặng, cháu gái này đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng và nghi can Đông khi bị bắt. Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng cho biết, chị Đỗ Thị Nhung bị thương ở cánh tay, lưng bụng và nhiều vết thương khác trên cơ thể hiện vẫn đang cấp cứu. Còn bà Việt bị vết thương vùng đầu, vết chém sống mũi, gò má dài chừng 10cm, vết chém vùng cổ trái cũng tầm 10cm, vết thương ở ngực. Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Hà, nạn nhân Việt cũng vừa tử vong do bị thương quá nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, cùng với việc bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đông, cơ quan công an đã thu giữ một con dao dạng dao bầu, chuôi gỗ, đầu nhọn.

Thanh Hà