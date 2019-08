Khởi tố bị can hai cán bộ nhà máy thủy điện xả nước gây chết người

Quảng cáo

Ngày 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh, (SN 1989), trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và Trần Quyết Tiến, (SN 1993), trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính", áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can này.

Nguyễn Văn Anh và Trần Quyết Tiến là 2 đối tượng liên quan đến vụ việc nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước làm chết người xảy ra vào ngày 23/5/2019. Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là trưởng ca của nhà máy thủy điện Nậm Nơn còn Trần Quyết Tiến là người trực vận hành nhà máy.

Hai bị can trong vụ thủy điện bất ngờ xả nước.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 14h (ngày 23/5), anh Vi Văn May cùng em trai là Vi Văn Thân, đều trú tại xã Xá Lượng đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) thì nhà máy thủy điện này mở cửa xả nước. Lượng nước lớn xả bất ngờ khiến chiếc thuyền bị lật, anh May bị đuối nước.

Đến ngày 8/7, Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính".





Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

