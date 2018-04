Khởi tố cụ bà 73 tuổi cắt tay chân hàng xóm đến tử vong

Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều 8/4, tại cánh đồng thuộc thôn Thượng đã xảy ra vụ xô xát giữa ông Nguyễn Đức Liên (SN 1955) và bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945), cùng trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan.

Ông Liên xô bà Nga ngã. Sẵn dao trên tay, bà Nga cắt vào chân phải của ông Liên khiến nạn nhân ngã gục. Bà Nga tiếp tục cắt vào tay phải nạn nhân khiến ông Liên bị mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Việt Yên, Phòng Cảng sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã xuống hiện trường, đồng thời bắt bà Nga và người chồng để điều tra vì nghi có liên quan đến vụ án.

Ông Lại Văn Đông- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua điều tra sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là do tranh chấp rãnh nước giữa hai gia đình. Liên quan đến việc bắt chồng bà Nga, do chưa xác định được chồng bà Nga có liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra đã cho về.

Theo Dân trí