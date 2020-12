Khởi tố Cường ‘Dụ’ và 5 đàn em liên quan đến vụ ném kính, chặn đánh nhà xe Minh Lập

Quảng cáo

Chiều 19/12, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường "Dụ", 42 tuổi, ngụ số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường) và 2 đàn em là Vũ Thành Vinh (26 tuổi, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", quy định tại điều 178, bộ luật Hình sự.

Công an thành phố Thái Bình bắt Cường "Dụ" và khám xét Công ty Phúc Cường - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, chiều qua, 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Hoàng Tiến Đạt (thường gọi Đạt "tý", 29 tuổi, ngụ tổ 9, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình), Nguyễn Ngọc Tốt (thường gọi Tốt "bốn", trú tại tổ 7, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Đặng Duy Hoài (thường gọi Hoài "mắm", trú tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các quyết định trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Như vậy, liên quan đến vụ việc lái xe khách ở Thái Bình cầu cứu, tố cáo vì bị côn đồ phá xe, đánh đập, Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó Cường "Dụ" được cho là chủ mưu, 5 bị can còn lại đều là đàn em của Cường.

Cường "Dụ" và 2 đàn em bị bắt, khởi tố vì ném vỡ kính xe Minh Lập - Ảnh: Hoàng Long

Như Tiền Phong đã thông tin, căn cứ đơn kêu cứu, tố cáo của anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là chủ xe khách 29 chỗ BKS 17B-011.43, mang thương hiệu nhà xe Minh Lập về việc xe khách tuyến cố định (Tiền Hải, Thái Bình đến Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) Minh Lập bị một nhóm người hành hung gây thương tích và đập phá xe, lúc 17 giờ chiều cùng 14/12, Công an thành phố Thái Bình đã tạm giữ khẩn cấp đối Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ") là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường và 2 đàn em là Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh.

3 đàn em khác của Cường "Dụ" bị Công an huyện Tiền Hải bắt, khởi tố vì liên quan đến việc chặn đánh chủ xe Minh Lập - Ảnh: Hoàng Long

Công an thành phố Thái Bình cũng tiến hành khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường, thu giữ nhiều hung khí, tài liệu.

Ngay sau đó, Công an huyện Tiền Hải cũng triệu tập, bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ hành hung anh Lập để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tại Thái Bình, băng nhóm do Cường Dụ cầm đầu được xem là băng bảo kê có thủ đoạn manh động, chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Long