Khởi tố cựu chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn bòn rút tiền nhà nước

Ngày 28/8, Phòng cảnh sát kinh tế (Pc03) công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố ông Vũ Ngọc Bắc (SN 1958), cựu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn về “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, bà Lê Thị Việt (SN 1967), kế toán của đơn vị cũng bị khởi tố với tội danh tương tự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, kể từ năm 2014 đến năm 2017, lợi dụng nguồn ngân sách cấp về hàng năm còn dôi dư, ông Vũ Ngọc Bắc đã chỉ đạo bà Việt nghiên cứu, xem xét lập 12 chứng từ khống, để ngoài số sách số tiền trên 788 triệu đồng.

Bằng các thủ đoạn, khi cơ quan mở các hội nghị, tập huấn, hội thi, ông Bắc đồng ý để bà Việt “bút toán”, kê khống một số hoạt động nhằm có nguồn tiền cho vào “quỹ đen”. Số tiền này, ông Bắc chỉ đạo chia nhau trong nội bộ, chi tiền tết, biếu xén cấp trên.

Tuy nhiên, một số cán bộ, nhân viên cho rằng, họ không được bàn, không được biết chuyện này. Chính vì vậy, đã có những việc mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến các cơ quan chức năng phải vào cuộc thẩm tra, trong đó có Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn và phòng Pc03 công an tỉnh.

Tại cơ quan điều tra, ông Bắc và bà Việt đã thừa nhận những hành vi sai phạm của mình, đồng thời khắc phục hậu quả, nộp lại toàn bộ những kinh phí đã lập khống.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khương, Phó đội trưởng điều tra án phòng Pc03, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị xử lý về mặt đảng vì ông Bắc và bà Việt đều là đảng viên.

Tháng 8/2018, ông Bắc có quyết định nghỉ hưu. Do thành khẩn khai báo, sức khỏe của các bị can không tốt, nhất là ông Bắc bị bệnh khá hiểm nghèo nên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp tạm giam nhưng cấm các bị can đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

