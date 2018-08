Khởi tố điều tra vụ vận chuyển 119kg cocain

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ, ngày 24/7, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan BR-VT đã chủ trì phối hợp với Phòng PC 47, Công an BR-VT và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép tiến hành kiểm tra thực tế một container thuộc lô hàng vận chuyển 355.000 kg thép phế liệu cập cảng Tân Cảng Cái Mép.

Cơ quan chức năng đã phát hiện trong container này có 100 bánh cocain trọng lượng 119kg được ngụy trang cất dấu trong phế liệu. Cotainer có chứa cocain này được xác định nằm trong lô hàng trong 17 container chứa thép phế liệu của Công ty Thép Pomina 2 (trụ sở tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) mua của Cty Stamcorp International Pte Ltd có trụ sở tại Singapore để làm nguyên liệu sản xuất.

Công ty cổ phần Thép Pomina 2 có văn bản giải trình khẳng định không nhập hàng cấm và đang phối hợp với chủ hàng, cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này. Bước đầu kiểm tra cho thấy số niêm phong thực tế lúc kiểm tra trên container là ML-CO 0063200 không đúng với chứng từ nhận hàng bao gồm thông báo hàng đến của hãng tàu Maersk Line,packing list và vận đơn mà chủ hàng cung cấp cho Cty Thép Pomina 2.

Cơ quan điều tra cũng nhận định, đường đi của lô hàng có chứa cocain được vận chuyển qua nhiều quốc gia trước khi đến Việt nam do đó việc điều tra rất phức tạp. Công an Bà Rịa – Vũng Tàu phải phối hợp với nhiều đơn vị của Bộ Công an và Cảnh sát Quốc tế để điều tra vụ án.

Mạnh Thắng