Khởi tố đối tượng giết con gái, ném thi thể xuống sông Hàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định nói trên và bắt tạm bị can Bùi Văn Hời. Đây là vụ án giết người gây chấn động dư luận sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Trước đó, VKSND TP Đà Nẵng đã hủy bỏ biện pháp tạm giam và trả tự do Bùi Văn Hời vì không tìm thấy xác nạn nhân.



Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị với vợ cũ, Hời đưa con gái là Bùi Thị Uyển N. (SN 2011) vào Đà Nẵng sinh sống và gửi nuôi tại chùa.

Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu N. về cùng sống chung với bạn gái người Hàn Quốc là L.C.W (SN 1979) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Vì vợ cũ thường xuyên ghen tuông gọi điện và những mâu thuẫn trong sinh hoạt thường ngày giữa hai bố con nên bạn gái Hời đã bỏ về Hàn Quốc.

Khoảng 14h ngày 1/2, Hời đã bóp cổ con gái đến chết tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Đến ngày 3/2, Hời đến chợ Mai (quận Sơn Trà) mua 1 bao tải lớn về bỏ thi thể nạn nhân vào trong.

Trưa cùng ngày, đối tượng cho bao tải vào ba lô rồi đưa đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên, lúc này, do có nhiều người nên Hời lại chở bao tải về.

Đến 0h ngày 4/2 (30 Tết), Hời chở xác con gái trở lại khu vực cầu Thuận Phước rồi bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg vào bên trong rồi ném xuống sông Hàn, sau đó tiếp tục ở khách sạn đến ngày 8/2.

Rạng sáng ngày 25/2, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hời sau khi nhận được tin báo Hời giết chết con gái mình và phi tang xác xuống sông Hàn.

Giang Thanh