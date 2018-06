Khởi tố đối tượng kêu gọi người dân xuống đường gây rối

Chiều 14/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trương Hữu Lộc (SN 1961, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) về tội “phá rối an ninh”.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan An ninh cũng như khai nhận của Lộc xác định, ngày 2/6 Lộc thường xuyên phát trực tiếp trên trang facebook cá nhân nhằm kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, gây rối.

Ngoài ra, Lộc còn tiếp sức, trực tiếp kích động những người tụ tập, gây rối. Thậm chí, Lộc còn đăng tải các clip kêu gọi người dân lật đổ chính quyền Nhân dân…

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Lộc là đối tượng phức tạp, có nhiều tiền án tiền sự. Trong đợt kích động người dân xuống đường vừa rồi thì hành vi phá rối an ninh của Lộc là tương đối rõ ràng.

Liên quan đến hoạt động xuống đường tuần hành, có hành vi quá khích và gây rối cuối tuần qua, Công an TPHCM xác định có bàn tay của các tổ chức phản động lưu vong từ nước ngoài can thiệp vào.

Hiện Công an TPHCM đang làm việc và xử lý đối với 310 người về các hành vi như: Phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản….

Theo Dân trí