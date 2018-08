Khởi tố đối tượng lập 12 công ty để bán hóa đơn

TPO - Ngày 3/8, Công an TP Thanh Hoá đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, trú số nhà 44, LK 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.