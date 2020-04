Khởi tố đối tượng lợi dụng dịch COVID-19 chống phá Nhà nước

Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Thu Thủy (ngụ khu vực 1, phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.