Khởi tố đối tượng 'ngáo' chém loạn xạ xe nữ Giám đốc Sở GD-ĐT

Chiều 8/5, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Cảnh Duyền.

Khoảng 10h15 ngày 7/5, Lê Cảnh Duyền (SN 1991, trú phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) sau khi sử dụng ma túy đã cầm dao ra đường Nguyễn Trãi (TP Đông Hà) đe dọa chém người, rượt đuổi nhiều giáo viên vừa dự họp tại cổng Trường THPT Đông Hà.

Đối tượng Lê Cảnh Duyền tại cơ quan Công an.

Hung khí Lê Cảnh Duyền dùng để chặt chém xe máy, xe ô tô.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Đông Hà đã đến hiện trường khống chế, truy bắt đối tượng. Nhưng lúc Công an xuất hiện, Duyền kiên quyết chống cự rồi chạy vào ngôi nhà số 134 đường Nguyễn Trãi cố thủ.