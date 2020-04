Khởi tố đối tượng tự ý 'thông chốt' kiểm soát dịch

TP - Chiều 9/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, CQĐT Công an huyện Hưng Hà khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh (24 tuổi, trú thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Chống người thi hành công vụ”.