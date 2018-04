Khởi tố giám đốc cùng 3 nhân viên nổ súng truy đuổi côn đồ giữa đường

Ngày 9/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với 5 bị can liên quan vụ hỗn chiến dẫn đến nổ súng ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Giám đốc cùng ba người của công ty bảo vệ liên quan vụ hỗn chiến đã bị tạm giữ, còn Ngọc "Sẹo" đến công an đầu thú. Nguồn video: VnExpress

5 bị can gồm: Trần Huy Thông (48 tuổi) là Giám đốc và ông Võ Quốc Tuấn (40 tuổi) là Phó giám Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam, Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) là nhân viên công ty bảo vệ và Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê Nghệ An, người cầm đầu băng nhóm cầm dao, mã tấu).Liên quan vụ án, 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ mà ông Tuấn và ông Thông sử dụng khi xảy ra hỗn chiến đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.Theo công an, dù ông Thông và ông Tuấn được cấp phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ nhưng nhóm này đã sử dụng không đúng mục đích. Thay vì chỉ dùng súng công cụ hỗ trợ để bảo vệ tài sản và mục tiêu thì nhóm này dùng để tấn công người.Theo xác minh ban đầu, vào ngày 21/3, ông Võ Quốc Tuấn dùng ôtô để đưa nạn nhân trong vụ tai nạn ở xã Long Thọ đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, một người đàn ông đến chặn xe, không cho ông Tuấn đưa nạn nhân đi và 2 bên xảy ra cự cãi.Chiều 1/4, Ngọc “sẹo” gọi điện cho ông Tuấn và nói rằng người chặn xe của ông Tuấn là bố vợ của anh ta. Ngọc “sẹo” cho rằng ông Tuấn đã đánh bố vợ mình nên buộc ông này phải đến nhà để xin lỗi.Chiều cùng ngày, Ngọc “sẹo” cùng nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy, một ôtô và mang theo nhiều dao rựa, mã tấu đến công ty bảo vệ tìm ông Tuấn. Tại đây, khi ông Tuấn không đồng ý đến xin lỗi bố vợ của Ngọc “sẹo”, anh ta lao vào đánh trong khi những người khác cầm dao rựa toan xông vào chém.