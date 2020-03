Khởi tố hai cha con trong vụ nam bác sỹ bị đánh hội đồng do mâu thuẫn chỗ đỗ xe

TPO - Liên quan đến vụ bác sĩ bị đánh hội đồng do phản ứng vì xe cộ của quán trà chanh chắn lối vào nhà, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng.