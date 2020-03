Khởi tố hai đối tượng đổ xăng đốt nhà làm 3 người tử vong

TPO - Trưa 19/3, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ cháy 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn để điều tra về hành vi ‘Giết người’.