Khởi tố Hiệu trưởng, kế toán trường mầm non Hoa Hồng ở Thái Bình

Ngoài quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng ở TP Thái Bình, Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Nhung (SN 1962, nguyên Kế toán Trường Mầm non Hoa Hồng, Thái Bình) để điều tra về tội danh trên.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, hai đối tượng trên bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, cuối năm 2017, các cơ quan báo chí nhận được thông tin phản ánh của giáo viên và phụ huynh học sinh tố bà Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng lộng quyền, chèn ép giáo viên hợp đồng, phân công giáo viên dạy không đúng chuyên môn, cắt tiền chế độ, không trả lương giáo viên theo quy định, can thiệp trực tiếp vào việc thu chi quỹ công đoàn của nhà trường, thực hiện nhiều khoản thu chi đầu năm học 2016-2017 trái quy định. Theo tìm hiểu của phóng viên, Trường Mầm non Hoa Hồng đã thu tiền học ngoại khóa môn Tiếng Anh và các môn năng khiếu khác của học sinh không đúng quy định. Ngoài ra, tại trường này xảy ra việc vận động thu tiền xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị như, tivi, loa đài, đầu đĩa, đàn organ, máy điều hòa có khuất tất trong việc lập và không công khai các quỹ của nhà trường. Ngoài ra, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng Nguyễn Thị Hương còn lộng quyền, chèn ép giáo viên hợp đồng bằng cách bố trí dạy không đúng chuyên môn, nhiều tháng không chi trả lương, chế độ đối với giáo viên dạy tạo hình, can thiệp trực tiếp vào việc thu chi quỹ công đoàn nhà trường, thu tiền tùy tiện của giáo viên khi họ xin nghỉ làm... Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc

Minh Đức