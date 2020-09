Khởi tố kẻ cầm dao truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết, 1 người bị thuơng

Quảng cáo

Ngày 30/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Hải (37 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Giết người”.

Theo đó, giữa gia đình vợ cũ và Hải có mâu thuẫn liên quan đến tiền đền bù đất đai. Nên khoảng 13h ngày 28/9, Hải cầm dao xông vào nhà riêng của bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) rồi truy sát bà Vân cùng hai người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi).

Đối tượng Lê Minh Hải.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chân rời khỏi hiện trường bằng xe máy. 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nhung và chị Huỳnh đã tử vong. Còn bà Vân bị thương ở vùng bụng đang điều trị tại khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Đến 18h10’ cùng ngày Hải bị cơ quan công an bắt giữ tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Cách hiện trường khoảng 70km.

Được biết, Hải và chị Bùi Thị Dung (con gái của bà Vân) trước đây là vợ chồng nhưng hiện đã ly hôn.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Hoài Nam