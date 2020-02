Khởi tố kẻ đâm chiến sỹ công an nghĩa vụ tử vong tại Bình Phước

TPO - Ngày 21/2, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”. Lê Tấn Mã Hồng Phong là kẻ đã đâm tử vong một chiến sỹ công an nghĩa vụ vào rạng sáng 15/2.