Khởi tố kẻ đánh chết bác họ để cướp tài sản

TPO - Sáng 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, trú khối phố 6, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản