Khởi tố kẻ hiếp dâm con gái ruột đến mang thai

Ngày 27/10, Công an huyện Quỳ Hợp, (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vi Văn Mùi (SN 1982), trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2018, chị N.T.N. (SN 1967, vợ đối tượng Mùi), nghe người dân địa phương bàn tán xôn xao việc con gái của mình (14 tuổi) đang có dấu hiệu mang thai.

Hiện cháu bé đang mang thai tháng thứ 5.

Về nhà gặng hỏi con, chị chết lặng khi nghe con gái cho biết, kẻ gây ra sự việc là bố ruột (chồng bà N.). Kiểm tra tại Trạm y tế xã thì bác sỹ thông tin, thai trong bụng con gái đã hơn 3 tháng. Đến thời điểm này, cháu bé đang mang thai tháng thứ 5.

Nhận được thông tin, Ban công an xã Châu Lý đến lập biên bản, đồng thời báo sự việc lên Công an huyện Quỳ Hợp. Đối tượng Vi Văn Mùi sau đó bị tạm giữ để điều tra. Theo lời khai ban đầu tại CQĐT, Mùi đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại con gái ruột từ năm 2017 cho đến nay.

Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang điều tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ