Khởi tố lái xe chở gỗ lậu tông cảnh sát giao thông trọng thương

TPO - Ngày 5/8, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, tổ 9 phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) về tội “Chống người thi hành công vụ”.