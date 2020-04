Khởi tố người đánh bảo vệ khi được nhắc đo thân nhiệt

Quảng cáo

Ngày 21/4, Viện KSND TP.Đà Lạt phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Lạt đối với Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, TP.Đà Lạt) về hành vi chống người thi hành công vụ. Bị can Hùng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Hùng bị cáo buộc đánh anh Nguyễn Anh Tú - nhân viên bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt ngay tại cổng bệnh viện khi được nhắc vào khu vực quy định để đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Như Tiền phong đã phản ánh, khoảng 10 giờ 50’ ngày 9/4, ông Hùng và vợ quay lại bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm được tiến hành vào sáng cùng ngày.

Bảo vệ khu vực cổng lúc này là anh Nguyễn Anh Tú hướng dẫn họ vào khu vực đo thân nhiệt nhưng ông Hùng đã không chấp hành, còn mắng chửi, lái xe quệt gương chiếu hậu vào tay của anh Tú. Tiếp đó, ông Hùng xuống xe, đấm vào mặt anh này rồi cho xe chạy nhanh vào bệnh viện.

Cổng bệnh viện, nơi ông Hùng đánh nhân viên bảo vệ.

Ở khu sàng lọc cấp cứu, ông Hùng chửi và đòi hành hung nhân viên bệnh viện. Vợ ông Hùng cũng có lời lẽ xúc phạm nhân viên bảo vệ khiến nhiều người bất bình. Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã điện báo Công an Phường 10, đề nghị xử lý vụ việc.

Khi ông Hùng lái ô tô từ trong bệnh viện ra cổng, bảo vệ yêu cầu dừng xe để làm việc thì vị này to tiếng đòi chém bảo vệ. Đúng lúc đó, một cán bộ công an Phường 10 có mặt nhưng không lập biên bản vụ việc, đứng trò chuyện với vợ chồng ông Hùng, rồi để họ ra về trước sự ngỡ ngàng của y bác sĩ và nhân viên bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, Hoàn Mỹ Đà Lạt là bệnh viện tư nhân, bình thường không thể xử lý ông Hùng về tội chống người thi hành công vụ mà phải xem xét bằng tội danh khác. Tuy nhiên thời gian này, bệnh viện Hoàn Mỹ được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Lâm Đồng giao nhiệm vụ là một trong gần 20 đơn vị sàng lọc, phân luồng y tế, điều trị những trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.

Được biết vợ chồng ông Hùng là chủ khu du lịch Vườn thượng uyển bay không phép lớn trên đèo Mimosa (Phường 10, TP.Đà Lạt). Khu du lịch có quy mô đồ sộ, rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng “thần tốc” và đã khai thác, kinh doanh.

Vườn Thượng uyển bay hoành tráng xây không phép

Ngày 16/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5.

Đến ngày 19/3, UBND TP.Đà Lạt đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt công trình sai phạm tại Vườn thượng uyển bay, tuy nhiên do ảnh hưởng đợt dịch COVID-19 nên việc cưỡng chế đang bị tạm hoãn.

Kim Anh