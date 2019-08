Khởi tố người đưa đón trẻ trong vụ học sinh trường Gateway tử vong

Quảng cáo

Nguồn tin của Tiền Phong trưa 27/8 được biết Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, trú tại quận Cầu Giấy) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND đồng cấp phê chuẩn.

Theo cáo buộc, bà Quy đã vô ý không kiểm tra trong chiếc Ford Transit 16 chỗ BKS29B-069.56 đưa đón học sinh, dẫn tới việc bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo trường tiểu học Gateway) bị bỏ quên suốt 9 tiếng trong ô tô. Theo kết quả giám định, bé chết vì bị "sốc nhiệt, suy hô hấp", không có nguyên nhân bệnh lý.

Viện KSND quận Cầu Giấy cũng cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định, trong vụ án “Vô ý làm chết người”, tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy), là lái xe Ford Transit đưa đón học sinh trường Gateway cũng có trách nhiệm khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, sẽ xem xét trách nhiệm của nhà trường.

Hình ảnh bé Long được phát hiện trong ô tô, được bé vào phòng y tế Trường Gateway.

Trước đó, sáng 26/8 bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964), người đưa đón học sinh trong vụ việc này đã tới Viện kiểm sát nhân dân (VKS) quận Cầu Giấy theo giấy triệu tập để làm rõ thêm các tình tiết. Đi cùng bà Quy còn có luật sư Nguyễn Thanh Sơn và một luật sư thuộc Văn phòng luật sư Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã đến VKS quận Cầu Giấy. Làm việc trực tiếp với bà Quy có hai kiểm sát viên thuộc VKS Cầu Giấy. Trong buổi làm việc với luật sư bào chữa cho mình ngày 22/8, bà Quy thông tin với luật sư Nguyễn Thanh Sơn về nhiều tình tiết không giống với lời khai ban đầu tại Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy. Cụ thể, bà Quy cho biết thời điểm đón vào sáng 6/8, bé Lê Hoàng Long (6 tuổi), học lớp 1 Tokyo trường Gateway khoẻ mạnh cười nói vui vẻ cùng người giúp việc rồi tự bước lên xe ngồi ở hàng ghế thứ 4 sau ghế lái. Bà Quy nhận balo từ người giúp việc rồi đặt ở ghế cháu Long ngồi. "Tới trường, các học sinh tự xuống xe. Tôi ngó vào trong xe và không phát hiện còn ai bên trong hay quên đồ đạc gì rồi một tay bế, một tay dắt hai anh em sinh đôi An – Giang và đưa tất cả học sinh vào trường”, bà Quy nói. Bà Quy cũng chia sẻ khi vào trường, bà ký sổ bàn giao học sinh cho cô giáo rồi ra về. Buổi làm việc buổi sáng của bà Quy kết thúc lúc gần 8h. Trong cả ngày bà không được ai thông báo việc gì xảy ra cho đến 15h45 cùng ngày, bà Quy quay lại trường để đón học sinh. Khi bà vừa mở cửa ô tô đã thấy Long mặc áo màu trắng xám, nằm bất động dưới sàn phía sau ghế lái. Bé nằm ngửa, đầu hướng ra phía cửa. Trong xe có một quả bóng bay màu đỏ. Các rèm cửa đều được kéo phủ kín cửa kính, không giống như buổi sáng. Bà Quy cũng cho biết, tại Cơ quan điều tra, bà được cán bộ cho xem lại clip từ camera giám sát ở cổng trường. Trong video clip bà được xem, camera ghi lại được chiếc Ford Transit BKS 29B-069.56 thời điểm đưa học sinh tới trường sáng 6/8. Bà Quy trong buổi làm việc với luật sư bào chữa ngày 22/8. Clip đó cũng cho thấy bà có hành động ngó vào trong xe kiểm tra. Khi các cháu xuống xe, camera cũng ghi lại cảnh tôi một tay bế, một tay dắt cháu nhỏ. Ngay sau đó, học sinh nhiều xe khác cùng tới. "Video tôi được xem không thấy cháu Long. Tuy nhiên, video này ngắn và chỉ chiếu tới thời điểm các cháu xuống xe trước cổng trường. Video này cũng không đầy đủ hết diễn biến sau khi các học sinh xuống xe vào bên trong trường. Ngoài ra, tôi không được xem các camera ghi lại các cảnh từ trước cổng vào trong trường, bên trong hành lang hoặc những video từ camera khác", bà Quy nói. Cũng theo bà Quy, chi tiết khiến bà thắc mắc, khó lý giải nữa là, thời điểm hơn 16h chiều 6/8, khi ô tô BKS 29B-069.56 tới đón học sinh tan lớp và phát hiện cháu Long nằm bất tỉnh bên trong, rèm cửa ô tô đều phủ kính các cửa kính. Ngoài ra, có một quả bóng bay bên trong ô tô. Cả hai chi tiết này đều khác với thời điểm sáng cùng ngày.

