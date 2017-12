Khới tố người phụ nữ đâm chết nghi phạm cưỡng hiếp mình

Tối ngày 28/12, ông Đỗ Đức Dục, Trưởng Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vàng Thị Ngân (tức Vàng Mè Đoan, 25 tuổi, trú tại xã Tả Sử Choóng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó, vào chiều ngày 17/12, anh Vàng Văn Th. (SN 1992, trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) đến nhà chị Vàng Thị Ngân (SN 1992, cùng bản) để ăn cơm. Sau khi uống rượu, thấy chồng chị Đ. say rượu, Th. đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Ngân nhưng không được người phụ nữ này đồng ý. Th. liền cầm con dao dọa chị Ngân rồi lao vào khống chế nhằm cưỡng hiếp chị Ngân.

Trong lúc vật lộn, chị Ngân lấy được con dao và đâm trúng đùi trái của Th. Do vết thương nặng, gây mất nhiều máu nên Th. đã tử vong sau đó. Sau khi đâm chết Th., chị Ngân đã gọi điện cho Công an xã để tự thú.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Ngân có hành vi phạm tội Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động