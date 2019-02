Khởi tố nữ nhân viên hãng bia đâm chết đồng nghiệp

TPO - Ngày 21/2, nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng bà Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, ngụ căn hộ số 1, tầng 13, Blok C, khu chung cư H.A.G.L – TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.