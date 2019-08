Khởi tố phó chủ tịch phường vì sai phạm trong giải phóng mặt bằng

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Tiến Độ (SN 1956) là trưởng phố Lễ Môn, phường Đông Hải về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của cơ quan CSĐT: Từ tháng 1/2016, mặc dù được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa (để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2 khu đô thị Đông Hải) nhưng Khâu Thị Phượng đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ông Phạm Tiến Độ, trưởng phố Lễ Môn. Do đó, ông Độ đã câu kết với một số đối tượng khác tẩy xóa, lập khống hồ sơ và thỏa thuận với các hộ dân nhận đền bù và chia nhau tiền đền bù gây thiệt hại một số lượng lớn tiền của Nhà nước.

Trụ sở Ban giải phóng mặt bằng - tái định cư TP Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc này, hôm 14/3/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú ở số 63 Ngô Quyền, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa); đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Dương Văn Trung (SN 1990, trú ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương). Cả 2 người trên đều là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng – tái định cư TP Thanh Hóa.