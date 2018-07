Khởi tố Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La và 4 cán bộ

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hồng Nga, SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; Đặng Hữu Thủy, SN 1964, Phó Hiệu trưởng trường PTTH Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; Lò Văn Huynh, SN 1961, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga.





Đối tượng Đặng Hữu Thủy Đối tượng Lò Văn Huynh Khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng gồm: Trần Xuân Yến, SN 1971, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm; Cầm Thị Bun Sọn, SN 1969, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm, đều về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ Luật hình sự. Đối tượng Trần Xuân Yến. Đối tượng Cầm Thị Bun Sọn .



Đối với kết quả rà soát điểm thi môn văn, có 16 thí sinh điểm thể hiện trên bài thi sai lệch với điểm được Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La công bố hôm 11.7. Trước đó, ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.Ngày 19/7, Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thành lập đã xác minh những dấu hiệu sai phạm tại hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La.Kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngay sau đó cho thấy tổng số bài thi môn văn mà điểm công bố hôm 11.7 cao hơn điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định là 42 bài.Có 30 bài điểm chênh tối thiểu là 0,5; 12 bài chênh từ 1 điểm trở lên, trong đó 1 bài chênh tới 4,5 điểm (điểm công bố hôm 11.7 là 8,5 trong khi điểm chấm thẩm định là 4); 1 bài khác chênh 3 điểm (điểm công bố là 8, điểm chấm thẩm định là 5).Đối với kết quả rà soát điểm thi môn văn, có 16 thí sinh điểm thể hiện trên bài thi sai lệch với điểm được Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La công bố hôm 11.7.

Cho đến nay, Sơn La vẫn chưa xác định được số bài thi trắc nghiệm bị can thiệp điểm thi.

