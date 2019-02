Khởi tố tài xế đâm gãy cọc trạm thu phí Bến Thủy 2

Theo biên bản sự việc, khoảng 15h (ngày 9/2), tài xế Nguyễn Quang Tuy điều khiển xe ôtô mang BKS 47A-130.89 đi từ Hà Tĩnh đến trạm thu phí cầu Bến Thủy 2. Tại đây, nhân viên yêu cầu tài xế Tuy mua vé qua trạm, nhưng người này nói hết tiền, đề nghị viết giấy ghi nợ hoặc thanh toán bằng thẻ ATM.

Nhân viên trạm thu phí giải thích, không cho ghi nợ và không thanh toán qua thẻ ATM. Sau đó, tài xế Tuy đã cho xe lách cần barie, đâm vào cọc tiêu nhựa vượt trạm ở làn số 5.

Chiếc xe ô tô tại trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng CSGT huyện Nghi Lộc phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu đón dừng phương tiện để xử lý. Tài xế Nguyễn Quang Tuy và nhóm người đi cùng không chấp hành hiệu lệnh của công an buộc lực lượng chức năng phải áp tải phương tiện về trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên để xử lý.

Bên trong xe ô tô có nhiều tiền lẻ.

Theo công an huyện Hưng Nguyên, khi đang làm việc tại trụ sở công an huyện thì tài xế Nguyễn Quang Tuy bất ngờ bỏ ra xe và đóng kín cửa xe suốt một thời gian dài. Mặc dù được tuyên truyền vận động nhưng tài xế không chấp hành. Sau đó, tài xế Tuy bất ngờ nổ máy, tăng ga buộc công an phải khống chế, bắt giữ tài xế.

Hiện, công an huyện Hưng Nguyên đã hoàn tất hồ sơ, xử lý tài xế theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ