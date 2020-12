Khởi tố tài xế điều khiển xe tải gây sập cầu ở Tiền Giang

Quảng cáo

Ngày 20/12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho phép tại ngoại đối với tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ sập cầu

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h15 phút ngày 29/11, Thuận điều khiển xe tải mang BKS 66C – 047.78 chở khoảng 15 tấn lúa đi từ hướng xã Hậu Mỹ Bắc B - Hậu Mỹ Bắc A.

Khi đến nhịp giữa của cầu dân sinh Thiên Hộ (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang), do xe chở lúa quá nặng nên đã làm sập nhịp giữa của cầu.

Sự cố không gây thương vong về người nhưng làm nhịp giữa cầu dài 33m rơi xuống kênh. Ước tính về tài sản thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Cái Bè đã phối hợp với lực lượng chức năng điều xe cứu hộ, đưa hàng hóa và xe tải lên bờ.

Tại hiện trường, toàn bộ nhịp giữa cầu Thiên Hộ đổ sập hoàn toàn xuống kênh. Chiếc xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp, gây ách tắc giao thông đường thủy.

Làm việc cơ quan công an, bước đầu tài xế Thuận khai nhận điều khiển xe tải 8,8 tấn, trên xe có chở 15 tấn lúa. Khi đến cầu Thiện Hộ, Thuận phát hiện biển báo cấm nhưng do phương tiện đã lên cầu nên chạy luôn dẫn đến nhịp giữa của cầu bị sập.

Nhật Huy