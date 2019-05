Khởi tố tài xế lái ô tô tông hai phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên

TPO - Ngày 9/5, một lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở quận Ba Đình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự.