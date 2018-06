Khởi tố thêm hai bị can trong vụ án Ngân hàng Đông Á

Phan Văn Anh Vũ còn được gọi là Vũ “nhôm”.

Cụ thể, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” - theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) tới Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và 20 đồng phạm về các tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. CQĐT xác định, ông Bình là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405

tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ thêm một số nội dung, trong đó có việc vì sao nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình lại chuyển hàng chục triệu đô la cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” - Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và ông Vũ đã sử dụng tiền này để làm việc gì.

Đến ngày 18/4 vừa qua, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ “nhôm” và ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Trần Phương Bình về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại bản kết luận điều tra trước đó của CQĐT cho thấy, cuối năm 2013, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc thống nhất rằng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn và có quyền chi phối hoạt động Ngân hàng Đông Á.

Nguồn tiền để Vũ mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á là Vũ thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ của Ngân hàng Đông Á. Còn 200 tỷ, Vũ chỉ ký khống chứng từ nộp tiền và ông Trần Phương Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm” để Vũ mua chính cổ phần của Ngân hàng Đông Á. Đến năm 2014, Ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ không thành nên ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiền nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiền lãi nữa là 609 tỷ đồng.

Sau khi được Ngân hàng Đông Á trả lại tiền, Vũ “nhôm” đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của Ngân hàng Đông Á, còn 100 tỷ đồng Vũ tiêu xài hết, đến nay không thu hồi được.

Dương Lê