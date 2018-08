Khởi tố thêm tội danh đối với Vũ 'nhôm'

TPO - Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, CQĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, cho tại ngoại hầu tra đối với bốn bị can khác liên quan về cùng tội danh nêu trên.