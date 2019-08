Khởi tố 'tú bà' 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi cao cấp

TPO - Ngày 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP. Vinh.