Khởi tố vụ án hai thanh niên nghi trộm chó bị đánh thương vong

Quảng cáo

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra làm rõ vụ 2 người nghi trộm chó bị đánh thương vong tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành. Tuy nhiên, CQĐT vẫn chưa xác định được người nào là nghi phạm của vụ việc.

Trước đó, khoảng 3h30p (ngày 27/2), Ban công an xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An nhận được tin báo có 2 nam thanh niên nghi trộm chó bị người dân vây đánh trên đoạn đường liên xã. Khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường thì hai nam thanh niên đã nằm bất tỉnh, bên cạnh là chiếc xe máy bị đốt cháy cùng 3 con chó, 1 bộ kích điện.

Hiện trường vụ án.

Hai thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng một người bị thương quá nặng và tử vong sau đó. Danh tính hai thanh niên được xác định là Trần Văn Mạnh (tử vong) và Trần Văn Hùng (bị thương). Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ