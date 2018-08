Khởi tố vụ án hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 00h30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm hai vợ chồng ông Trường tử vong. Tại hiện trường, ông Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người còn bà Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đến 8h cùng ngày cũng tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy, hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào người các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm trong vụ án là nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Liên quan vụ việc, ngày 19/8, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận tình hình và chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, truy bắt hung thủ.

Thanh Hà