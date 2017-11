Khởi tố vụ án phụ huynh đánh gục học sinh, hiệu trưởng tại trường

Ngày 11/11, thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào ngày 19/10 vừa qua.

"Hôm qua, chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi đánh học sinh cùng hiệu trưởng Trường tiểu học Đỉnh Sơn của ông Nguyễn Hữu Hiền (35 tuổi, trú cùng địa phương)", Trưởng công an huyện Anh Sơn cho hay.



Cơ quan cảnh sát điều tra huyện này cũng đã có kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật đối với thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng nhà trường là 1%. Còn cháu Trần Văn Quân (con chị Nguyễn Thị Xuân - ở cùng địa phương) là 0%.



"Dù tỷ lệ thương tật là dưới 11% nhưng xét tính chất hành vi của ông Hiền là côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người, đánh đập trẻ em. Sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.



"Việc khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Hiền hay không phía công an đang thu thập, củng cố thêm tài liệu và đưa ra kết luận cuối cùng", đại diện Công an huyện Anh Sơn chia sẻ.



Trước đó, ngày 22/10, ông Nguyễn Hữu Hiền đã đến xin lỗi thầy Trần Văn Phú và hai mẹ con chị Xuân và cháu Quân vì những hành vi mình đã gây ra. Người này cảm thấy xấu hổ vì những gì đã gây ra.



Sự việc xảy ra vào ngày 19/10, trong giờ ra chơi, hai em Đạt (con ông Hiền) và Quân chơi đùa, xô đẩy nhau và để lại vết hằn dấu tay trên má.



Sau khi tan học, Đạt về kể lại cho bố mình. Phụ huynh này cùng một người nữa đưa con đến trường để làm rõ sự vụ. Tại đây, ông Hiền đánh thầy Trần Văn Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cháu Quân và mẹ của học sinh này.

Theo Zing