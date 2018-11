Khởi tố vụ cô phạt trò 231 cái tát

Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh nói, ông đã ký quyết định này và đang chờ Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt. Việc có khởi tố bị can hay không phải chờ kết quả điều tra trong thời gian tới.Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 19/11, em Hoàng Long Nhật, học sinh lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh bị cô giáo Thủy phạt bắt mỗi học sinh tát bạn 10 cái. Em nào tát nhẹ, tát thiếu sẽ bị Nhật tát lại gấp đôi số lần.Phải chịu trận 230 cái tát của các bạn, em Nhật vì quá uất ức nên đã chửi đổng một câu. Cô Thủy đứng ngoài hành lang theo dõi, nghe thấy liền xông vào bồi thêm 1 tát nữa, tổng cộng em Nhật hứng trọn 231 cái tát và phải nhập viện cấp cứu.Theo phản ánh của lớp trưởng lớp 6.2, hình phạt tát bạn mà cô giáo Thủy đưa ra không phải em Nhật là nạn nhân đầu tiên. Trước đó cùng ngày, cũng đã có 2 bạn khác bị ăn tát như Nhật. Còn từ đầu năm học đến nay đã có 11 bạn bị ăn tát. Tuy nhiên, 8 bạn trước đó chỉ bị mỗi bạn 30 cái tát.Theo đó, mỗi khi bạn nào trong lớp bị phạm lỗi, cô chỉ đạo 3 bạn to khỏe nhất trong lớp lên bục tát bạn, mỗi em tát 10 cái. Tổng cộng, cô Thủy đã từng chỉ đạo và tham gia tát học trò của mình 901 cái.Liên quan đến vụ việc nói trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã có văn bản chỉ đạo huyện Quảng Ninh và các ngành chức năng đình chỉ công tác đối với cô Thủy, khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ, xử lí đúng pháp luật.Cũng trong ngày 26/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh báo cáo vụ việc để có hướng chỉ đạo, xử lí. Theo ông Hoàng Đăng Quang, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh nhà giáo, tâm lí, sức khỏe của học sinh…gây chấn động cả nước nên cần nhanh chóng làm rõ, xử lí nghiêm minh.

Hoàng Nam