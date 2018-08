Khởi tố vụ kiểm sát viên, phóng viên và công an bị đánh tại tòa

Chiều nay (8/1), Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, TPHCM – ông Võ Gia Bình – xác nhận với Phóng viên Tiền Phong: VKS huyện Bình Chánh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hai hành "Gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp" và "Chống người thi hành công vụ".

Ông Võ Gia Bình - Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh xác nhận với Tiền Phong là VKS vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Tân Châu

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Văn Sang bị khởi tố để điều tra 2 tội danh "Gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp" và "Chống người thi hành công vụ"; bị can Nguyễn Văn Hiền bị điều tra 1 tội danh "Chống người thi hành công vụ". Hiện cả 2 bị can Hiền, Sang đang bị tạm giữ.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 23/7, TAND huyện Bình Chánh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp lối đi chung giữa bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền, bà Trần Thị Em và nguyên đơn là hơn chục hộ dân ở hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Tại phiên xử, đại diện VKSND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Lân phát biểu quan điểm cho rằng lối đi tranh chấp là đường đi chung của các hộ dân. Do đó, cơ quan công tố đề nghị ông Hiền, bà Em tháo dỡ các vật cản, trả lại việc lưu thông bình thường cho người dân trong hẻm.

Sau khi nghị án, HĐXX đồng quan điểm với VKS, quyết định yêu cầu bị đơn không được phép chặn lối đi của các hộ dân nói trên. Lúc này, phía bị đơn lao lên tấn công HĐXX và nhiều người tham dự phiên tòa.

Trong đó ông Hiền tấn công khiến kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân bị thương. Liền đó, người nhà bị đơn quay sang đòi tấn công các thành viên trong HĐXX. Nhóm đương sự tiếp tục tấn công một phóng viên khiến nạn nhân bị thương vùng mặt và bụng. Ngoài ra các đối tượng còn đập phương tiện tác nghiệp của anh này. Cùng lúc bên ngoài sân toà án một công an khu vực cũng bị đánh chấn thương vùng mắt.

Ngoài đánh người, đập phá phương tiện tác nghiệp phóng viên, nhiều người quá khích còn đập phá chậu hoa vật dụng trong khuôn viên tòa án.

CA thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đã tạm giữ vài người liên quan và lấy lời khai nạn nhân, nhân chứng.

Qua điều tra ban đầ, Cơ quan điều tra nhận thấy có cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển VKSND huyện Bình Chánh và VKS đã quyết định phê chuẩn các đề nghị của Cơ quan điều tra.

Tân Châu