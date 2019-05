Khởi tố vụ 'xác người trong bê tông' ở Bình Dương

TPO - Các nghi can bị đưa về trụ sở công an và đã khai nhận hành vi giết người, phi tang xác. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.