Khởi tố vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết ở Cao Bằng

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự, chiều 23/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông xảy ra tại tại km 250+400 quốc lộ 3 Hà Nội – Cao Bằng thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 22/7, tại km 250+400 quốc lộ 3 thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm làm 4 người tử vong và 16 người bị thương. Lái xe Trần Văn Thắng ra tự thú tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.



Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng BKS 17K - 8496 do lái xe Trần Văn Thắng (30 tuổi, quê ở Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng đến địa điểm trên đã đâm vào hộ lan mềm và lăn xuống vực với độ sâu khoảng 50m.



Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh, huyện, quân đội, y tế bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, cứu nạn cứu hộ và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Song song với đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu chữa và thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Bệnh viện huy động lực lượng, phương tiện tập trung cứu chữa người bị thương.



Đến 20h ngày 22/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với lái xe Trần Văn Thắng (là người điều khiển phương tiện gây tai nạn) để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông nói trên và biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự, lúc 16h ngày 23/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về tham gia giao thông xảy ra tại tại km 250+400 quốc lộ 3 Hà Nội – Cao Bằng thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.



Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương thu thập tài liệu, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Nhân dân