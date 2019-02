Khống chế người đàn ông nghi ngáo đá, cố thủ trong căn biệt thự

Theo một nhân chứng, người đàn ông khoảng 37 tuổi, quê ở Thái Bình có biểu hiện ngáo đá, la hét trong căn biệt thự liền kề khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội).

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cũng huy động xe thang có mặt tại hiện trường để thuyết phục đối tượng.

Nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận ngôi nhà bằng các đường khác nhau để thuyết phục đối tượng mở cửa.

Tuy nhiên, người này, bất hợp tác khiến cơ quan chức năng phải phá cửa khống chế người đàn ông này và đưa đi bằng xe chuyên dụng.

Cảnh sát đưa người đàn ông đi khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, người đàn ông này có biểu hiện không bình thường và la hét khi lực lượng chức năng tới. Do nghi ngờ người này có biểu hiện ngáo đá nên công an đang tiến hành kiểm tra chất kích thích như ma túy.

Ngoài ra, một số thông tin cho rằng người đàn ông này khống chế con tin, tuy nhiên lãnh đạo công an quận cho biết, chỉ có một mình đối tượng và không khống chế ai như thông tin trên mạng chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thanh Hà