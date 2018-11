Không cho mua nợ, chủ xe hoa quả bị chém trọng thương

Sáng 9/11, Công an TP Lạng Sơn tạm giữ hình sự, khởi tố Nguyễn Quang Tiến (SN 1972, trú đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng này đã chém trọng thương một người giữa đường.

Trước đó, chiều 7/11, Tiến đi qua xe bán hàng hoa quả của ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, trú tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) đang bán hàng ở khu chợ Giếng Vuông- Kỳ Lừa (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) xin mua nợ một quả dừa những không được liền cầm con dao (loại gọt dừa, mía) chém một phát trúng đầu khiến nạn nhân trọng thương.

Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng gây án, đưa về trụ sở để điều tra, xử lý vụ việc. Tại trụ sở công an, Tiến khai nhận, do say rượu nên nổi máu côn đồ, gây án vô thức.

Theo cơ quan công an, đối tượng Tiến đã có tiền án “Cố ý gây thương tích” 30 tháng tù giam, mới ra tù, nay lại chém trọng thương người bán hoa quả.

Nguyễn Duy Chiến