Kiểm lâm nói gì về số gỗ quý trong nhà trùm ma túy ở Lóng Luông?

Liên quan tới số gỗ quý được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thu giữ tại nhà ông trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội), tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), chiều 9/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Cầm Văn Hoan - Chi cục Kiểm Lâm Sơn La cho biết, đơn vị vẫn đang bảo quản 25m3 gỗ được cơ quan điều tra thu giữ, bàn giao.

Theo ông Hoan, đơn vị nhận bàn giao khoảng hơn 20m3, không phải 25m3 gỗ quý như thông báo của Công an tỉnh Sơn La. Số gỗ này gồm nhiều loại gỗ khác nhau nhưng không có gỗ Sến, được Tuân khai thác trong rừng trên địa bàn để về làm nhà. Trong đó, có rất ít gỗ quý như Pơ Mu, Bách Xanh với kích thước nhỏ 5x15x50cm.

Chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Sơn La cũng cho biết, hiện đơn vị vẫn đang bảo quản tốt số gỗ này để phục vụ công tác điều tra mở rộng của cơ quan công an.

Trước đó, trong buổi họp báo chính thức do thượng tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chủ trì thông tin, quá trình triệt phá chuyên án 18TN, 19TN, cảnh sát thu giữ tại hiện trường số lượng lớn vũ khí gồm: 49 khẩu súng các loại, 29 ống giảm thanh, ống ngắm, 3 ống nhòm, 11 can xăng, dầu loại 20-30 lít, 23 bình gas loại 13 kg và 34kg, 25m3 gỗ Sến, Bách cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984). Cả Tuân và Thuận đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt... Kết quả đến sáng 28/8, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật. Còn tại nhà Nguyễn Thanh Tuân, Công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan. Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình gas để chống trả lực lượng vây bắt... Sau gần hai ngày vây ráp, đến ngày 28/6, lực lượng công an đã tiêu diệt Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng.

