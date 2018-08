Kiên Giang: Khởi tố, bắt 2 nữ cán bộ Phòng LĐ-TB&XH

Chiều ngày 2/8, đại tá Trương Đông Hải – Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thị Lệ Hằng (Thủ quỹ Phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Quao) và Nguyễn Thị Mai Thanh (Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Quao) về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278, Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm viêc của 2 bị can Hằng và Thanh tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Quao nơi xảy ra sai phạm.

Kết luận thẩm định của Tổ thẩm định thuộc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang vừa công bố cho biết tổng số tiền sai phạm tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Quao là 7.926.485.542 đồng.

Trong đó, Nguyễn Thị Lệ Hằng chịu trách nhiệm cá nhân với số tiền sai phạm là 7.926.485.542 đồng, số tiền này bà Hằng quản lý và sử dụng cá nhân. Nguyễn Thị Mai Thanh chịu trách nhiệm với tổng số tiền sai phạm là 7.926.485.542 đồng.

Trách nhiệm cá nhân của bà Thanh khi làm kế toán đã quyết toán một chứng từ hai lần số tiền 95.970.000 đồng; quyết toán không chứng từ số tiền 460.632.400 đồng.

Khi làm phó trưởng phòng, bà Thanh ký duyệt bảng kê thanh toán một chứng từ hai lần số tiền 66.597.338 đồng; ký quyết toán khống chứng từ số tiền 718.000 đồng. Đồng thời bà Thanh còn phải chịu trách nhiệm liên đới khi phụ trách kế toán và phó trưởng phòng đã để xảy ra sai phạm tại đơn vị với số tiền 7.302.567.804 đồng.

Theo kết luận thẩm định, trách nhiệm cá nhân sai phạm về nghiệp vụ và trách nhiệm liên đới trong vụ án này còn có ông Phan Quốc Trung (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), ông Nguyễn Trung Kiên (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), ông Phan Quốc Dũng (nguyên Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), ông Lê Quốc Văn (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), ông Tô Hải Đăng (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện), ông Đoàn Tấn Hon (Kế toán Phòng LĐ-TB&XH huyện), ông Đỗ Văn Hào (nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện), bà Trần Bé Hậu (Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện), ông Trần Thanh Hòa (Kế toán trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện).

Trước đó, ngày 28/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Gò Quao. Tuy nhiên đến tháng 3/2018, vụ án phải tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả thẩm định hồ sơ của vụ án. Đây cũng là vụ án được dư luận tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm, được Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đưa vào diện theo dõi chỉ đạo trong năm 2018.

