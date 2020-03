Kinh hãi phát hiện hai người đàn ông gục chết dưới gầm cầu

Quảng cáo

Tối 2/3, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong hai người đàn ông gục chết trên địa bàn. Công tác khám nghiệm hiện trường có thể diễn ra đến khuya, nhiều trinh sát cũng đang được điều động để điều tra vụ việc.



Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, người dân đi tập thể dục tại khu vực cầu Kim Long kinh hoàng phát hiện hai người đàn ông nằm gục tại gầm cầu. Khi người dân đến gần thì phát hiện hai người đàn ông đều đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được báo cho công an thị trấn Bến Lức.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hai người đàn ông nằm chết cách nhau khoảng 2m. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Một trong hai người đàn ông được xác minh là Lưu Minh Hải (ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước), một người đàn ông chưa thể xác định danh tính.



Bà Nguyễn Thu Hoài (người dân địa phương) cho biết khá hoảng sợ khi phát hiện hai thi thể. Khu vực cầu Kim Long từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ án kinh hoàng nào.



Hiện chưa rõ đây có phải vụ án hình sự hay không.

Theo Dân Trí