Kinh hoàng kế hoạch giết 7 người của giang hồ miền Tây

Phong Sói tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. Ảnh: Công an An Giang cung cấp.

Đầu năm 2017, thiếu uý Công an huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo (Campuchia) - một mắc xích trong đường dây của Phong - bị bắt khi đang vận chuyển xe trộm cắp từ An Giang về nước tiêu thụ.

Thiếu úy này khai nhận được "ông trùm" ở Campuchia thuê vận chuyển sang biên giới với tiền công 30 USD mỗi chiếc.



Cho rằng đường dây bị bại lộ do một người ở Tà Keo cung cấp thông tin cho Công an An Giang, "ông trùm" lên kế hoạch trả thù.





Để thực hiện kế hoạch, Phong mua khẩu súng ngắn cùng 9 viên đạn. Trước khi vượt biên, gã giang hồ tìm chỗ vắng bắn thử hai phát đều nổ rồi thông báo với "ông trùm" sẽ hành động, khi xong việc trở về nước mới nhận tiền công.



Đêm 30/3/2017, Phong mang súng còn 7 viên đạn đã lên nòng rời nhà đến TP Long Xuyên đón xe lên biên giới để tìm cách sang Campuchia. Tuy nhiên, gã giang hồ bị cảnh sát mật phục bắt giữ tại bến xe.



Súng đạn Phong Sói khai mang đi giết 7 người bị thu giữ. Ảnh: Công an An Giang cung cấp.



Cùng với việc tiếp tục truy bắt các đồng phạm của Phong Sói, Công an An Giang đã báo cáo Tổng cục Cảnh sát, đề nghị Bộ Công an liên hệ với cơ quan chức năng Campuchia cung cấp thông tin, điều tra âm mưu giết người của kẻ cầm đầu Ông ta dự định thuê giang hồ ở Phnom Penh sát hại 7 người trong gia đình anh này. Biết được âm mưu của người cầm đầu, Phong Sói đã nhận lời với mức thù lao 3.000 USD.Để thực hiện kế hoạch, Phong mua khẩu súng ngắn cùng 9 viên đạn. Trước khi vượt biên, gã giang hồ tìm chỗ vắng bắn thử hai phát đều nổ rồi thông báo với "ông trùm" sẽ hành động, khi xong việc trở về nước mới nhận tiền công.Đêm 30/3/2017, Phong mang súng còn 7 viên đạn đã lên nòng rời nhà đến TP Long Xuyên đón xe lên biên giới để tìm cách sang Campuchia. Tuy nhiên, gã giang hồ bị cảnh sát mật phục bắt giữ tại bến xe.Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn một, ban chuyên án đã bắt 7 nhóm, khởi tố 44 bị can về các tội Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các nhóm này khai đã gây ra 126 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh miền Tây.Cùng với việc tiếp tục truy bắt các đồng phạm của Phong Sói, Công an An Giang đã báo cáo Tổng cục Cảnh sát, đề nghị Bộ Công an liên hệ với cơ quan chức năng Campuchia cung cấp thông tin, điều tra âm mưu giết người của kẻ cầm đầu

Ngày 30/7, Công an An Giang cho biết đang mở rộng điều tra giai đoạn hai đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia do Phạm Thanh Phong (Phong Sói, ở huyện Chợ Mới) cùng đồng phạm thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Phong đã khai âm mưu sát hại 7 người ở Campuchia.Theo hồ sơ, Phong nghiện ma túy, có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản, có số má trong giới giang hồ ở miền Tây. Từ nhiều năm trước, gã liên kết với nhiều nhóm khác cùng một số người tại Campuchia hình thành đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp xuyên quốc gia.

Theo VnExpress