Kinh hoàng nam thanh niên điên cuồng đâm chém giết vợ con tại Hà Nội

Ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Quách Văn Nam (sinh năm 1989 ở Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra rõ hành vi Giết người. Nạn nhân của Nam chính là vợ và con trai đối tượng này.

Trước đó, khoảng 9h ngày 2/5, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, tại nhà riêng ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Quách Văn Nam đã dùng dao chém tử vong vợ là chị Dương Khắc Hương (sinh năm 1999 trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và con trai Quách Phú Thành (sinh năm 2018).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Bưởi cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án đối tượng có biểu hiện không bình thường, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Nam đưa về trụ sở; đồng phối hợp với đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Hiện vụ án đang được Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra làm rõ./.

Theo VOV