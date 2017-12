Kinh hoàng phát hiện khách nam chết trong quán cà phê chòi

Vụ việc xảy ra tại quán cà phê chòi võng Anh Thư nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, P.Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.

Khoảng 18 giờ ngày 30/12, anh Lê Văn Huy (SN 1991, quê Thanh Hoá) vào quán cà phê trên uống nước.

Khoảng gần 1 tiếng sau, không thấy khách hàng có động tĩnh gì nên nữ chủ quán vào gọi dậy nhưng anh này không trả lời. Tiến lại gần kiểm tra thì mới tá hoả phát hiện nam thanh niên đã tử vong, chủ quán vội vàng trình báo lực lượng chức năng.



Nhận tin báo, Công an P.Tân Bình, Công an TX.Dĩ An, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong toả hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc trên.



Theo ghi nhận, khu vực quán cà phê trên bên ngoài bán cơm, phía sau là nhiều võng và chòi lá được che kín sát mặt đất.



Tới hơn 21 giờ cùng ngày, thi thể nam thanh niên được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh