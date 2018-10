Kỷ luật trưởng công an xã 'ra giá' 100 triệu đồng làm chứng minh thư

Liên quan đến vụ trưởng công an xã “ra giá” 100 triệu đồng để làm chứng minh thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoàn Khải (trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây) với hình thức khiển trách.

Theo quyết định ký ngày 23/10, ông Nguyễn Hoàn Khải đã có vi phạm khoản 1, điều 34 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn: "Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ".

Như Tiền Phong đưa tin, trước sự việc người dân phản ánh ông Nguyễn Hoàn Khải - Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) ‘ra giá’ 100 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân-hộ khẩu, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Qua xác minh, ông Khải thừa nhận có nói chuyện qua điện thoại với người dân và đề cập đến số tiền 100 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân-hộ khẩu. Tuy nhiên, ông Khải giải trình đây là lời nói qua điện thoại nhằm để người dân không làm phiền nữa, nhờ vả nữa. Bởi trước đó, người dân nhiều lần gọi điện thoại đến ông để nhờ vã làm chứng minh nhân dân-hộ khẩu dù không đủ điều kiện.

Liên quan đến vụ ‘lùm xùm’ này, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và tổ chức xử lý kiểm điểm ông trưởng công an xã.

Ngày 4/10, trao đổi với Tiền Phong ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, được sự chỉ đạo của UBND huyện Đức Hòa, địa phương đang tiến hành tổ chức xử lý và kiểm điểm ông Nguyễn Hoàn Khải, trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây.

Theo ông Ca, bước đầu xác minh cho thấy nó liên quan đến vấn đề phát ngôn của ông Khải. Sự việc xảy ra không phải trong giờ làm việc, ông Khải phát ngôn như thế là không được, không đúng với người dân.

Văn Minh