Lái xe Audi Q5 gây tai nạn liên hoàn do gạt nhầm số?

Liên quan đến vụ tai nạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn chiều tối 12/11, tài xế B.X.D. (57 tuổi, trú tại Hà Nội) người được cho là người đã điều khiển chiếc xe ô tô Audi Q5 đã đến cơ quan công an trình diện.

Bước đầu, tại cơ quan chức năng tài xế D. cho biết, nguyên nhân là do gạt nhầm số, sau đó bị cuống nên đạp nhầm ga lùi, khi lùi thì tiếp tục gạt số lên để tiến gây ra vụ tai nạn kể trên.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế không sử dụng rượu bia và vẫn tỉnh táo đưa 2 nạn nhân đến BV để cấp cứu. Sau đó tài xế D. cũng kiểm tra sức khỏe cho mình rồi mới về nhà.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 16h30 ngày 12/11, chiếc xe ô tô Audi Q5 mang BKS 30F-057.XX đi trên đường Nguyễn Khánh Toàn thì lùi xe đâm vào hai chiếc xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại đó, chiếc Audi này tiếp tục lùi qua dải phân cách giữa đường qua làn ngược chiều và đâm vào xe ô tô Mercedes GLK màu trắng đang di chuyển.

Vụ việc khiến chiếc xe máy mang BKS 90AB-000.XX do chị T.P.L (SN 1999, ở phường Quang Trung, Hà Nội) điều khiển và xe máy mang BKS 29S-68XX, do ông N.V.C. (SN 1963, ở khu tập Thể Nghĩa Tân, Hà Nội) điều khiển đổ ra giữa đường. Ông C. bị thương ở chân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn kể trên.

Thanh Hà